"Ювентус" теряет Маркизио и Дибалу

Футболисты "Ювентуса" - полузащитник Клаудио Маркизио и нападающий Пауло Дибала выбыли из строя из-за травм, сообщает официальный сайт клуба.

Сроки восстановления обоих футболистов составят от 30 до 40 дней. Стоит отметить, что в лазарете туринцев также находятся голкипер Джанлуиджи Буффон и вингер Хуан Куадрадо.

Таким образом Маркизио и Дибала пропустят первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Тоттенхэма", который состоится 13 февраля.

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