"Ювентус" теряет Матюиди

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"Ювентус" теряет Матюиди

Хавбек туринского "Ювентуса" Блез Матюиди травмировался в матче 23-го тура итальянской Серии А против "Сассуоло".

Как сообщает Football Italia, 30-летний француз получил повреждение бедра и, по предварительным данным, может пропустить около месяца.

В этом сезоне Матюиди сыграл за "Ювентус" 29 матчей, забил 2 гола и сделал 2 результативных передачи. | http://soccernews.ru

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