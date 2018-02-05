"Ювентус" теряет Матюиди

Хавбек туринского "Ювентуса" Блез Матюиди травмировался в матче 23-го тура итальянской Серии А против "Сассуоло".

Как сообщает Football Italia, 30-летний француз получил повреждение бедра и, по предварительным данным, может пропустить около месяца.

В этом сезоне Матюиди сыграл за "Ювентус" 29 матчей, забил 2 гола и сделал 2 результативных передачи. | http://soccernews.ru