"Ювентус" теряет Матюиди

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"Ювентус" теряет Матюиди
Французский полузащитник "Ювентуса" Блез Матюиди выбыл из строя из-за травмы, сообщает официальный сайт клуба.

У футболиста диагностирован перелом ребра. Эту травму он получил в матче 12-го тура чемпионата Италии с "Миланом" (1:0).

Хавбек точно не поможет сборной Франции в отборочных матчах чемпионата Европы 2020 года с командами Молдовы и Албании. Есть вероятность, что француз также не сыграет в матче 13-го тура Серии А с "Аталантой".

В нынешнем сезоне 32-летний Матюиди провел за "Ювентус" 14 матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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