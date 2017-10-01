"Ювентус" теряет очки в Бергамо, довольствуясь ничьей с "Аталантой"

Вынесенным на поздний вечер воскресенья противостоянием 7-го тура Серии А стал матч между "Аталантой" и "Ювентусом" – полпредами Италии в текущих розыгрышах европейских клубных турниров. В этой паре вот уже на протяжении более десятка лет неизменным фаворитом оставались туринцы, которые не проигрывали бергамоскам с 2004 года. Однако в этот раз команду Массимилиано Аллегри ожидал трудный матч против мотивированного соперника.

Первые 10 минут встречи прошли в равной борьбе, без каких-либо опасных моментов. А к 20-й минуте уже хозяева выглядели предпочтительнее, прессингуя соперника по всему периметру поля. Тем неожиданнее случилась ударная трехминутка в исполнении "Юве", после которой туринцы повели в счете с разницей в два мяча.

На 21-й минуте гости провели первую голевую комбинацию. Асамоа прорвался по флангу и выполнил передачу на линию штрафной, где первым на мяче оказался Бернардески, который подработал себе сферу под удар и мощно пробил точно в левый нижний угол ворот соперника – 1:0.

Не успели хозяева понять, в чем суть да дело, как "Ювентус" удвоил результат. Снова Асамоа получил мяч в центре поля и отдал передачу на Бернардески, который обыграл оппонента и выполнил разрезающую передачу в штрафную на Игуаина, форвард "Ювентуса" сразу же пробил точно в ближнюю девятку – 0:2.

Чтобы отойти от такого удара игрокам "Аталанты" потребовалось несколько минут, после чего они решительно пошли в атаку. На 30-й минуте хозяева заработала перспективный штрафной. К мячу подошел Гомес, который сумел перебросить стенку, но на удар среагировал Буффон. Однако голкипер туринцев не сумел зафиксировать снаряд, отбив его перед собой. Первым на добивание подоспел Кальдара, который спокойно отправил мяч в сетку ворот "Ювентуса" – 1:2.

Гол воодушевил бергамосков, да так, что оставшееся время до перерыва команда Аллегри больше думала про оборону.

Дебют второй половины получился несколько сумбурным. Гости явно стремились упрочить свое преимущество, но атаковали явно с опаской, стараясь не допустить опасных контрвыпадов соперника. Был шанс у туринцев уйти в отрыв, но Игуаин из хорошего положения пробил над перекладиной.

Весьма спорный эпизод случился на 57-й минуте, когда в ворота "Аталанты" все же влетел третий мяч. Еще в начале результативной атаки, которую после паса Асамоа замкнул на дальней штанге Манджукич, Лихтштайнер не по правилам обошелся с Гомесом. Арбитр попросил видеоповтор, после чего отменил взятие ворот.

Этот момент стал в какой-то степени переломным, хозяева воспряли духом и вскоре сравняли счет. Атака хозяев поле развивалась левым флангом, откуда Гомес сделал идеальный навес в район одиннадцатиметровой отметки. Первым на мяче оказался Кристанте, который, подставив голову, мощно выстрелил со второго этажа и отправил мяч точно в левую девятку ворот Буффона – 2:2.

Теперь уже команда Гасперини стремилась развить успех, и некоторое время команды отыграли на встречных курсах. Ключевой в матче могла стать 82-я минута. Дибала заработал штрафной в 20-ти метрах и сам же его и исполнил. Мяч угодил в руку стоявшему в стенке игроку "Аталанты". Арбитр после паузы все же указал на "точку". К мячу подошел Дибала, но не смог переиграть Бериши. Гости упустили возможность выйти вперед.

В концовке матча уже никто не хотел рисковать. Поэтому ничейный исход стал логичным завершением этого интереснейшего поединка. "Ювентус" впервые в сезоне теряет очки, позволяя "Наполи" единолично возглавить турнирную таблицу.

"Аталанта" – "Ювентус" – 2:2

Голы: Бернардески, 21 – 0:1. Игуаин, 24 – 0:2. Кальдара, 31 – 1:2. Кристанте, 67 – 2:2.

Нереализованный пенальти: Дибала, 84 – вратарь.

"Аталанта": Бериша, Паломино, Кальдара, Мазьелло, Хатебур, Фройлер, Спинаццола, Кристанте (де Роон, 88), Куртич (Петанья, 56), Гомес, Корнелиус (Иличич, 32).

"Ювентус": Буффон, Лихтштайнер (Барцальи, 66), Бенатиа, Кьеллини, Асамоа, Матюиди, Бентанкур, Бернардески (Куадрадо, 69), Манджукич (Коста, 78), Дибала, Игуаин.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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