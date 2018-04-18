"Ювентус" теряет очки в Кротоне, "Наполи" обыгрывает "Удинезе"

В рамках 33-го тура итальянской Серии А туринский "Ювентус" в гостях сыграл вничью с "Кротоне", а "Наполи" дома взял верх над "Удинезе".

"Кротоне" - "Ювентус" - 1:1

Голы: Сандро, 17 - 0:1, Симу, 65 - 1:1.

"Ювентус": Щенсны, Лихтштайнер, Бенатиа, Ругани, Сандро, Стураро (Куадрадо, 68), Маркизио (Беньанкур, 64), Матюиди, Коста, Игуаин, Дибала (Бернардески, 88).

"Наполи" - "Удинезе" - 4:2

Голы: Янкто, 41 - 0:1, Инсинье, 45+2 - 1:1, Ингельссон, 55 - 1:2, Альбиоль, 64 - 2:2, Милик, 70 - 3:2, Тонелли, 75 - 4:2.

"Наполи": Рейна, Хюсай, Альбиоль, Тонелли, Руи, Зьелински, Диавара, Хамшик (Мертенс, 57), Кальехон (Рог, 82), Милик (Аллан, 73), Инсинье.

Напомним, ранее "Аталанта" разгромила "Беневенто". | soccernews.ru