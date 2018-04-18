"Ювентус" теряет очки в Кротоне, "Наполи" обыгрывает "Удинезе"
В рамках 33-го тура итальянской Серии А туринский "Ювентус" в гостях сыграл вничью с "Кротоне", а "Наполи" дома взял верх над "Удинезе".
"Кротоне" - "Ювентус" - 1:1
Голы: Сандро, 17 - 0:1, Симу, 65 - 1:1.
"Ювентус": Щенсны, Лихтштайнер, Бенатиа, Ругани, Сандро, Стураро (Куадрадо, 68), Маркизио (Беньанкур, 64), Матюиди, Коста, Игуаин, Дибала (Бернардески, 88).
"Наполи" - "Удинезе" - 4:2
Голы: Янкто, 41 - 0:1, Инсинье, 45+2 - 1:1, Ингельссон, 55 - 1:2, Альбиоль, 64 - 2:2, Милик, 70 - 3:2, Тонелли, 75 - 4:2.
"Наполи": Рейна, Хюсай, Альбиоль, Тонелли, Руи, Зьелински, Диавара, Хамшик (Мертенс, 57), Кальехон (Рог, 82), Милик (Аллан, 73), Инсинье.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|33
|85
|2
|Наполи
|33
|81
|3
|Рома
|33
|64
|4
|Лацио
|33
|64
|5
|Интер Милан
|33
|63
|6
|Милан
|33
|54
|7
|Аталанта
|33
|52
|8
|Сампдория
|33
|51
|9
|Фиорентина
|33
|51
|10
|Торино
|33
|47
|11
|Болонья
|33
|38
|12
|Дженоа
|33
|38
|13
|Сассуоло
|33
|34
|14
|Удинезе
|33
|33
|15
|Кальяри
|33
|32
|16
|Кьево
|33
|31
|17
|СПАЛ
|33
|29
|18
|Кротоне
|33
|28
|19
|Хеллас Верона
|33
|25
|20
|Беневенто
|33
|14