"Ювентус" теряет Пауло Дибалу

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"Ювентус" теряет Пауло Дибалу

Аргентинский нападающий туринского "Ювентуса" Пауло Дибала выбыл из строя после травмы, сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

У футболиста диагностирована травма медиальной коллатеральной связки левого колена. Сроки восстановления форварда составят от двух до трех недель.

Из-за травмы Дибала не поможет "Ювентусу" в матчах чемпионата Италии с "Интером" (17 января) и поединке за Суперкубок Италии с "Наполи" (20 января).

В нынешнем сезоне 27-летний Дибала провел за "Ювентус" 16 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: "Ювентус" согласовал трансфер юного таланта.  | http://soccernews.ru
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