"Ювентус" теряет Пауло Дибалу
Аргентинский нападающий туринского "Ювентуса" Пауло Дибала выбыл из строя после травмы, сообщается на официальном сайте итальянского клуба.
У футболиста диагностирована травма медиальной коллатеральной связки левого колена. Сроки восстановления форварда составят от двух до трех недель.
Из-за травмы Дибала не поможет "Ювентусу" в матчах чемпионата Италии с "Интером" (17 января) и поединке за Суперкубок Италии с "Наполи" (20 января).
В нынешнем сезоне 27-летний Дибала провел за "Ювентус" 16 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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|Лацио
|26
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|3
|Интер Милан
|26
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|Аталанта
|26
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|5
|Рома
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|Милан
|27
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|Хеллас Верона
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|9
|Парма
|26
|36
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|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
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|Сассуоло
|26
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|13
|Фиорентина
|27
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|14
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|26
|28
|15
|Торино
|26
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|Сампдория
|26
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|17
|Дженоа
|26
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|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
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|Брешия
|27
|17