"Ювентус" теряет Рабьо

Фото инстаграм Адриана Рабьо

Полузащитник туринского "Ювентуса" Адриан Рабьо выбыл из строя из-за травмы.

Как сообщает клубная пресс-служба, у 26-летнего футболиста диагностировано мышечное повреждение левого бедра.

Сроки восстановления французского хавбека составят три недели.

В прошлом сезоне Рабьо сыграл за "Ювентус" 47 матчей, забил 5 голов и сделал 3 ассиста.

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