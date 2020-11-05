"Ювентус" теряет Рэмзи

Валлийский полузащитник туринского "Ювентуса" Аарон Рэмси выбыл из строя из-за травмы, сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

У футболиста диагностировано повреждение мышцы правого бедра. Сроки восстановления игрока составят не меньше 10 дней. Таким образом, хавбек точно пропустит матч 7-го тура чемпионата Италии с "Лацио" (8 ноября).

В нынешнем сезоне 29-летний Рэмзи провел за "Ювентус" шесть матчей во всех турнирах и отдал одну голевую передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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