"Ювентус" теряет Рэмзи

Теги ювентусаарон рэмзитравмы

"Ювентус" теряет Рэмзи

Валлийский полузащитник туринского "Ювентуса" Аарон Рэмзи выбыл из строя из-за травмы, сообщает Goal.

По сведениям издания, у футболиста диагностировано повреждение мышцы левого бедра. Сроки восстановления игрока могут составить около трех недель. Таким образом, Рэмзи, скорее всего, пропустит матч Серии А с "Беневенто", а также не поможет сборной Уэльса в матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с Бельгией и Чехией, а также товарищеском поединке с Мексикой.

В нынешнем сезоне 30-летний Рэмзи провел за "Ювентус" 26 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал пять результативных передач.

Не пропустите: "Барселона" и "Ювентус" могут совершить суперобмен. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

Появилось видео избиения молодого футболиста "Локомотива"

Появилось видео избиения молодого футболиста "Локомотива"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов