"Ювентус" теряет Рэмзи
Валлийский полузащитник туринского "Ювентуса" Аарон Рэмзи выбыл из строя из-за травмы, сообщает Goal.
По сведениям издания, у футболиста диагностировано повреждение мышцы левого бедра. Сроки восстановления игрока могут составить около трех недель. Таким образом, Рэмзи, скорее всего, пропустит матч Серии А с "Беневенто", а также не поможет сборной Уэльса в матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с Бельгией и Чехией, а также товарищеском поединке с Мексикой.
В нынешнем сезоне 30-летний Рэмзи провел за "Ювентус" 26 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал пять результативных передач.
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