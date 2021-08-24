"Ювентус" теряет Рэмзи

Фото: инстаграм Аарона Рэмзи/Автор неизвестен

Валлийский полузащитник туринского "Ювентуса" Аарон Рэмзи выбыл из строя из-за травмы, сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

У футболиста диагностировано повреждение большой приводящей мышцы правого бедра. Травму хавбек получил в матче 1-го тура чемпионата Италии против "Удинезе" (2:2). Срока восстановления игрока не разглашаются.

30-летний Рэмзи выступает за "Ювентус" с 2019 года. В прошлом сезоне он провел 30 матчей, забил два мяча и отдал пять голевых передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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