"Ювентус" теряет Роналду

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду выбыл из строя из-за травмы, сообщает журналист Ромео Агрести в своем твиттере.

По сведениям источника, футболист получил повреждение на тренировке. В ближайшее время форвард пройдет медицинское обследование, которое определит степень серьезности травмы и сроки его восстановления.

Ранее сообщалось, что 36-летний Роналду хочет покинуть "Ювентус" и перейти в "Манчестер Сити". Его контракт с итальянским клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Экс-президент "Ювентуса" высказался о будущем Роналду в туринском клубе. | http://soccernews.ru