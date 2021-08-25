"Ювентус" теряет Роналду
Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен
Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду выбыл из строя из-за травмы, сообщает журналист Ромео Агрести в своем твиттере.
По сведениям источника, футболист получил повреждение на тренировке. В ближайшее время форвард пройдет медицинское обследование, которое определит степень серьезности травмы и сроки его восстановления.
Ранее сообщалось, что 36-летний Роналду хочет покинуть "Ювентус" и перейти в "Манчестер Сити". Его контракт с итальянским клубом действует до лета 2022 года.
Не пропустите: Экс-президент "Ювентуса" высказался о будущем Роналду в туринском клубе. | http://soccernews.ru
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|26
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|Рома
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|Наполи
|26
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|7
|Милан
|27
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|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
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|14
|Удинезе
|26
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|15
|Торино
|26
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|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
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