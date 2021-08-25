"Ювентус" теряет Роналду

Теги криштиану роналдуювентустравмы

"Ювентус" теряет Роналду

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду выбыл из строя из-за травмы, сообщает журналист Ромео Агрести в своем твиттере.

По сведениям источника, футболист получил повреждение на тренировке. В ближайшее время форвард пройдет медицинское обследование, которое определит степень серьезности травмы и сроки его восстановления.

Ранее сообщалось, что 36-летний Роналду хочет покинуть "Ювентус" и перейти в "Манчестер Сити". Его контракт с итальянским клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Экс-президент "Ювентуса" высказался о будущем Роналду в туринском клубе. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Кейн объявил, в каком клубе продолжит карьеру

Кейн объявил, в каком клубе продолжит карьеру

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов