"Ювентус" теряет Стураро и Маркизио

В четвертьфинальном матче Кубка Италии между "Ювентусом" и "Торино" травмировались сразу два игрока "бьянконери".

Как сообщает Four Four Two, в лазарет угодили полузащитники Стефано Стураро и Клаудио Маркизио. У первого - повреждение колена, а у второго - проблемы с приводящей мышцей.

31-летний Маркизио сыграл в этом сезоне 11 матчей во всех турнирах и сделал 1 результативную передачу. В активе 24-летнего Стураро 9 игр.

Также читайте: Аллегри: "Цель "Ювентуса" в Кубке Италии очевидна". | http://soccernews.ru