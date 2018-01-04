"Ювентус" теряет Стураро и Маркизио

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"Ювентус" теряет Стураро и Маркизио

В четвертьфинальном матче Кубка Италии между "Ювентусом" и "Торино" травмировались сразу два игрока "бьянконери".

Как сообщает Four Four Two, в лазарет угодили полузащитники Стефано Стураро и Клаудио Маркизио. У первого - повреждение колена, а у второго - проблемы с приводящей мышцей.

31-летний Маркизио сыграл в этом сезоне 11 матчей во всех турнирах и сделал 1 результативную передачу. В активе 24-летнего Стураро 9 игр.

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