"Ювентус" теряет важного игрока перед игрой с "Манчестер Юнайтед"

Форвард "Ювентуса" Марио Манджукич пропустит ближайший матч против "Манчестер Юнайтед" в рамках Лиги Чемпионов.

Как сообщает Football Italia, 32-летнего хорвата беспокоит лодыжка, которую он повредил на тренировке команды.

В этом сезоне Манджукич сыграл 10 матчей, в которых отметился 4 голами и 2 результативными передачами.

Поединок между "МЮ" и "Ювентусом" состоится 23 октября.

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