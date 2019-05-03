"Ювентус" - "Торино" - 1:1 (видеообзор матча Серии А)

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"Ювентус" - "Торино" - 1:1 (видеообзор матча Серии А)

Предлагаем Вашему вниманию видеообзор матча 35-го тура чемпионата Италии "Ювентус" - "Торино" - 1:1.

Видео: "Ювентус" - "Торино" - 1:1

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Роналду спас "Ювентус" от поражения в матче Серии А с "Торино" (видео голов)

Роналду спас "Ювентус" от поражения в матче Серии А с "Торино" (видео голов)

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Команда М О
1 Ювентус Ювентус 35 89
2 Наполи Наполи 34 70
3 Интер Милан Интер Милан 34 62
4 Аталанта Аталанта 34 59
5 Рома Рома 34 58
6 Торино Торино 35 57
7 Милан Милан 34 56
8 Лацио Лацио 34 55
9 Сампдория Сампдория 34 48
10 Сассуоло Сассуоло 34 41
11 Кальяри Кальяри 34 40
12 Фиорентина Фиорентина 34 40
13 СПАЛ СПАЛ 34 39
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19 Фрозиноне Фрозиноне 34 23
20 Кьево Кьево 34 15
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