"Ювентус" - "Торино" - 2:0 (обзор)

Теги ювентусторино

"Ювентус" - "Торино" - 2:0 (обзор)Смотрите видеообзор матча 1/4 финала кубка Италии, в котором туринский "Ювентус" оказался сильнее земляков из "Торино".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Дать шанс молодым: "Реал" навестит "Нумансию" в 1/8 финала Кубка Испании

Дать шанс молодым: "Реал" навестит "Нумансию" в 1/8 финала Кубка Испании

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов