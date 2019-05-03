"Ювентус" - "Торино": видеотрансляция матча 35-го тура Серии А
Сегодня, 3 мая, состоится матч 35-го тура Серии А между "Ювентусом" и "Торино".
Изначально этот матч должен был пройти завтра, 4 мая, однако в этот день в Торино отмечается 70-я годовщина трагедии "Гранде Торино".
В 1949 году 4 мая произошла авиакатастрофа под Турином, в котором погибла команда "Торино" в полном составе.
"Торино" имеет в своем активе 56 баллов, команда располагается на 7 месте в турнирной таблице. "Ювентус" несколько недель назад досрочно оформил чемпионство Италии.
Матч пройдет в Турине. Начало - в 21:30 (мск).
Прямую видео трансляциюматча смотрите на нашем сайте.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|34
|88
|2
|Наполи
|34
|70
|3
|Интер Милан
|34
|62
|4
|Аталанта
|34
|59
|5
|Рома
|34
|58
|6
|Милан
|34
|56
|7
|Торино
|34
|56
|8
|Лацио
|34
|55
|9
|Сампдория
|34
|48
|10
|Сассуоло
|34
|41
|11
|Кальяри
|34
|40
|12
|Фиорентина
|34
|40
|13
|СПАЛ
|34
|39
|14
|Болонья
|34
|37
|15
|Парма
|34
|37
|16
|Дженоа
|34
|35
|17
|Удинезе
|34
|33
|18
|Эмполи
|34
|29
|19
|Фрозиноне
|34
|23
|20
|Кьево
|34
|15