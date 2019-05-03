"Ювентус" - "Торино": видеотрансляция матча 35-го тура Серии А

Сегодня, 3 мая, состоится матч 35-го тура Серии А между "Ювентусом" и "Торино".

Изначально этот матч должен был пройти завтра, 4 мая, однако в этот день в Торино отмечается 70-я годовщина трагедии "Гранде Торино".

В 1949 году 4 мая произошла авиакатастрофа под Турином, в котором погибла команда "Торино" в полном составе.

"Торино" имеет в своем активе 56 баллов, команда располагается на 7 месте в турнирной таблице. "Ювентус" несколько недель назад досрочно оформил чемпионство Италии.

Матч пройдет в Турине. Начало - в 21:30 (мск).

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