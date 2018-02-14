"Ювентус" - "Тоттенхэм" - 2:2 (обзор)

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"Ювентус" - "Тоттенхэм" - 2:2 (обзор)Смотрите видеообзор первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов, в котором туринский "Ювентус" дома сыграл в результативную ничью с лондонским "Тоттенхэмом".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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