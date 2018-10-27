"Ювентус" твёрдо намерен зимой заполучить Погба

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"Ювентус" твёрдо намерен зимой заполучить Погба

Туринский "Ювентус" твёрдо намерен в зимнее трансферное окно заполучить полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

Как сообщает Tuttosport, "бьянконери" хотят в январе арендовать 25-летнего француза с обязательством последующего выкупа.

Пока неизвестно, устраивают ли такие условия "красных дьяволов", которые в 2016 году заплатили за хавбека 105 миллионов евро.

Погба выступал за "Ювентус" с 2012 по 2016 год, сыграл 178 матчей, забил 34 мяча и сделал 43 ассиста. После перехода в "МЮ" в активе победителя ЧМ-2018 100 игр, 19 голов и 22 результативных передачи.  

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