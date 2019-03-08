"Ювентус" - "Удинезе": видеотрансляция матча с участием лидера Серии А
8 марта в Турине пройдет матч 27-го тура чемпионата Италии между "Ювентусом" и "Удинезе". Встреча пройдет на стадионе "Альянц".
Смотрите на Soccernews.ru онлайн видеотрансляцию матча "Ювентус" - "Удинезе".
Начало матча в 22:30 мск.
Фаворитом матча по версии букмекеров является туринский клуб. На победу "Юве" предлагается коэффициент 1,36. Ничья оценивается, как 4,75. На успех гостей можно поставить с коэффициентом 9,00.
После 26 туров "Ювентус" лидирует в турнирной таблице Серии А, набрав 72 очка. "Удинезе" занимает 15-ю позицию, имея в активе 25 очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|72
|2
|Наполи
|26
|56
|3
|Милан
|26
|48
|4
|Интер Милан
|26
|47
|5
|Рома
|26
|44
|6
|Лацио
|25
|41
|7
|Торино
|26
|41
|8
|Аталанта
|26
|41
|9
|Сампдория
|26
|39
|10
|Фиорентина
|26
|36
|11
|Сассуоло
|26
|31
|12
|Дженоа
|26
|30
|13
|Парма
|26
|30
|14
|Кальяри
|26
|27
|15
|Удинезе
|25
|25
|16
|СПАЛ
|26
|23
|17
|Эмполи
|26
|22
|18
|Болонья
|26
|18
|19
|Фрозиноне
|26
|17
|20
|Кьево
|26
|10