"Ювентус" - "Удинезе": видеотрансляция матча с участием лидера Серии А

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"Ювентус" - "Удинезе": видеотрансляция матча с участием лидера Серии А

8 марта в Турине пройдет матч 27-го тура чемпионата Италии между "Ювентусом" и "Удинезе". Встреча пройдет на стадионе "Альянц".

Смотрите на Soccernews.ru онлайн видеотрансляцию матча "Ювентус" - "Удинезе".

Начало матча в 22:30 мск.

Фаворитом матча по версии букмекеров является туринский клуб. На победу "Юве" предлагается коэффициент 1,36. Ничья оценивается, как 4,75. На успех гостей можно поставить с коэффициентом 9,00.

После 26 туров "Ювентус" лидирует в турнирной таблице Серии А, набрав 72 очка. "Удинезе" занимает 15-ю позицию, имея в активе 25 очков.

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