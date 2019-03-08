"Ювентус" - "Удинезе": видеотрансляция матча с участием лидера Серии А

8 марта в Турине пройдет матч 27-го тура чемпионата Италии между "Ювентусом" и "Удинезе". Встреча пройдет на стадионе "Альянц".

Смотрите на Soccernews.ru онлайн видеотрансляцию матча "Ювентус" - "Удинезе".

Начало матча в 22:30 мск.

Фаворитом матча по версии букмекеров является туринский клуб. На победу "Юве" предлагается коэффициент 1,36. Ничья оценивается, как 4,75. На успех гостей можно поставить с коэффициентом 9,00.

После 26 туров "Ювентус" лидирует в турнирной таблице Серии А, набрав 72 очка. "Удинезе" занимает 15-ю позицию, имея в активе 25 очков.

Не пропустите: Защитник "Реала" согласовал контракт с "Ювентусом". | http://soccernews.ru