"Ювентус" уничтожил "Барселону" в Лиге Чемпионов
В матче 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Ювентус" на выезде разгромил "Барселону" со счетом 3:0. Победу итальянскому клубу принесли дубль Криштиану Роналду и гол Уэстона Маккенни.
"Барселона" Испания – "Ювентус" Италия - 0:3 (0:2)
Голы: Роналду, 13 (с пенальти) - 0:1, Маккенни, 20 - 0:2, Роналду, 52 (с пенальти) - 0:3
"Барселона": тер Штеген, Дест, Альба (Фирпо, 55), Араухо (Мингеса, 82), Лангле (Умтити, 55), де Йонг, Пьянич, Тринкау (Брэйтуэйт, 46), Педри (Пуч, 66), Гризманн, Месси.
"Ювентус": Буффон, де Лигт, Данило, Бонуччи, Алекс Сандро, Маккенни, Куадрадо, Артур (Бентанкур, 71), Рэмзи (Рабьо, 71), Мората, Роналду.
Не пропустите: "Ювентус" может перехватить трансферную цель "Барселоны". | http://soccernews.ru
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