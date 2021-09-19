"Ювентус" упустил победу над "Миланом" и остался в зоне вылета

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"Ювентус" упустил победу над "Миланом" и остался в зоне вылета

Фото: инстаграм "Милана"/Автор неизвестен

В матче 4-го тура чемпионата Италии "Ювентус" на своем поле сыграл вничью с "Миланом" со счетом 1:1.

В начале встречи счет открыл Альваро Мората, но во втором тайме равновесие восстановил Анте Ребич.

"Ювентус", набрав два очка, занимает 18-е место в турнирной таблице Серии А и находится в зоне вылета. "Милан" с 10 очками занимает второе место.

"Ювентус" – "Милан" - 1:1 (1:0)
Голы: Мората, 4 - 1:0, Ребич, 76 - 1:0

"Ювентус": Шченсны, Данило, Кьеллини, Бонуччи, Алекс Сандро, Куадрадо (Кьеза, 72), Рабьо, Локателли, Бентанкур, Мората (Кин, 66), Дибала (Кулусевски, 79).

"Милан": Меньян, Томори, Кьер (Калулу, 36), Романьоли, Эрнандес, Кессиэ (Беннасер, 64), Салемакерс (Флоренци, 63), Тонали, Ребич, Рафаэл Леау, Браим Диас.

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