"Ювентус" упустил победу над "Миланом" и остался в зоне вылета
Фото: инстаграм "Милана"/Автор неизвестен
В матче 4-го тура чемпионата Италии "Ювентус" на своем поле сыграл вничью с "Миланом" со счетом 1:1.
В начале встречи счет открыл Альваро Мората, но во втором тайме равновесие восстановил Анте Ребич.
"Ювентус", набрав два очка, занимает 18-е место в турнирной таблице Серии А и находится в зоне вылета. "Милан" с 10 очками занимает второе место.
"Ювентус" – "Милан" - 1:1 (1:0)
Голы: Мората, 4 - 1:0, Ребич, 76 - 1:0
"Ювентус": Шченсны, Данило, Кьеллини, Бонуччи, Алекс Сандро, Куадрадо (Кьеза, 72), Рабьо, Локателли, Бентанкур, Мората (Кин, 66), Дибала (Кулусевски, 79).
"Милан": Меньян, Томори, Кьер (Калулу, 36), Романьоли, Эрнандес, Кессиэ (Беннасер, 64), Салемакерс (Флоренци, 63), Тонали, Ребич, Рафаэл Леау, Браим Диас.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17