"Ювентус" упустил победу над "Удинезе"
Фото: инстаграм "Ювентуса"/Автор неизвестен
В матче 1-го тура чемпионата Италии "Ювентус" на выезде сыграл вничью с "Удинезе" со счетом 2:2.
В начале встречи счет открыл Пауло Дибала, а в середине тайма преимущество туринцев увеличил Хуан Куадрадо. В начале второго тайма разрыв в счет сократил Роберто Перейра, а на 83-й минуте равновесие восставил Жерар Деулофеу. В компенсированное время гол забил Криштиану Роналду, но арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда.
"Удинезе" Удине – "Ювентус" Турин - 2:2 (0:2)
Голы: Дибала, 3 - 0:1, Куадрадо, 23 - 0:2, Перейра, 51 (с пенальти) - 1:2, Деулофеу, 83 - 2:2
"Удинезе": Сильвестри, Молина, Нюйтинк, Самир, Родриго Бекао, Удоджи (Ларсен, 57), Арслан (Яяло, 80), Перейра, Уолас, Макенго (Деулофеу, 57), Пуссетто (Окака Чука, 80).
"Ювентус": Шченсны, Данило, Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро, Куадрадо (Кьеза, 74), Рэмзи (Кьеллини, 59), Бентанкур, Мората (Роналду, 60), Дибала, Бернардески (Кулусевски, 60).
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|Команда
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|Лацио
|26
|62
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|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17