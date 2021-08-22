"Ювентус" упустил победу над "Удинезе"

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"Ювентус" упустил победу над "Удинезе"

Фото: инстаграм "Ювентуса"/Автор неизвестен

В матче 1-го тура чемпионата Италии "Ювентус" на выезде сыграл вничью с "Удинезе" со счетом 2:2.

В начале встречи счет открыл Пауло Дибала, а в середине тайма преимущество туринцев увеличил Хуан Куадрадо. В начале второго тайма разрыв в счет сократил Роберто Перейра, а на 83-й минуте равновесие восставил Жерар Деулофеу. В компенсированное время гол забил Криштиану Роналду, но арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда.

"Удинезе" Удине – "Ювентус" Турин - 2:2 (0:2)
Голы: Дибала, 3 - 0:1, Куадрадо, 23 - 0:2, Перейра, 51 (с пенальти) - 1:2, Деулофеу, 83 - 2:2

"Удинезе": Сильвестри, Молина, Нюйтинк, Самир, Родриго Бекао, Удоджи (Ларсен, 57), Арслан (Яяло, 80), Перейра, Уолас, Макенго (Деулофеу, 57), Пуссетто (Окака Чука, 80).

"Ювентус": Шченсны, Данило, Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро, Куадрадо (Кьеза, 74), Рэмзи (Кьеллини, 59), Бентанкур, Мората (Роналду, 60), Дибала, Бернардески (Кулусевски, 60).

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