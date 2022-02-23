"Ювентус" упустил победу над "Вильярреалом" в Лиге чемпионов

Фото: инстаграм "Ювентуса"/Автор неизвестен

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Вильярреал" на своем поле сыграл вничью с "Ювентусом" со счетом 1:1.

На первой минуте счет открыл Душан Влахович, но во второй половине равновесие восстановил Даниэль Парехо.

Ответный матч состоится в Италии 16 марта.

"Вильярреал" Испания – "Ювентус" Италия - 1:1 (0:1)

Голы: Влахович, 1 - 0:1, Парехо, 66 - 1:1

"Вильярреал": Рульи, Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Альберто Морено (Тригерос, 79), Педраса (Эступиньян, 79), Капу, Парехо, Ло Чельсо, Чуквуэзе, Данджума.

"Ювентус": Щесны, Алекс Сандро (Бонуччи, 46), Данило, де Лигт, Де Шильо, Куадрадо, Рабьо, Локателли (Артур, 71), Маккенни (Закария, 81), Мората, Влахович.

Не пропустите: "Челси" уверенно обыграл "Лилль" в 1/8 финала Лиги чемпионов. | http://soccernews.ru