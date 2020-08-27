"Ювентус" усилится хавбеком "Шальке"

Полузащитник "Шальке" Уэстон Маккенни продолжит карьеру в итальянской Серии А, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По его информации, туринский "Ювентус" уже договорился об аренде футболиста с правом последующего выкупа.

Общая сумма сделки может составить 21 миллион евро (3+18 млн). Официально о трансфере будет объявлено после прохождения американцем медицинского обследования.

21-летний Маккенни выступает за "Шальке" с 2017 года, сыграл 91 матч, забил 5 голов и сделал 7 ассистов.

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