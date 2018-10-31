"Ювентус" установил цену на Дибалу

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"Ювентус" установил цену на ДибалуТуринский "Ювентус" установил цену на своего форварда Пауло Дибалу, информирует Corriere di Torino.

Так, по сведениям источника, руководство "старой синьоры" оценило своего 24-летнего нападающего в 100 миллионов евро. На "Альянц Стэдиум" рассчитывают, что в случае ухода аргентинца, клубу удастся компенсировать траты на приобретение прошлым летом португальского бомбардира Криштиану Роналду.

В текущем сезоне Дибала забил 5 мячей и сделал 1 результативную передачу в 11 играх за "Ювентус".

Напомним,  "Ювентус" и "Интер" претендуют на трансферную цель "Барселоны". | soccernews.ru

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