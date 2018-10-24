"Ювентус" установил клубный рекорд

В рамках третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов "Ювентус" в гостях обыграл "Манчестер Юнайтед" со счётом 1:0.

Как сообщает Opta, "бьянконери" установили новый клубный рекорд - "старая синьора" впервые в истории одержала пять выездных побед подряд в самом престижном еврокубковом турнире.

Ранее "Ювентус" также взял верх над "Валенсией", "Реалом", "Тоттенхэмом" и "Олимпиакосом".

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