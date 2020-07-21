"Ювентус" установил новый клубный рекорд

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"Ювентус" установил новый клубный рекорд

Туринский "Ювентус" переписал собственную историю благодаря домашней победе над "Лацио" со счётом 2:1.

Поединок с "орлами" стал 11-м подряд в Серии А, в котором "старая синьора" забила не менее двух голов. Это новый клубный рекорд.

В последний раз "Ювентусу" не удавалось отличиться хотя бы дважды в игре с "Вероной" 8 февраля. Тогда команда Маурицио Сарри потерпела поражение со счётом 1:2.

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