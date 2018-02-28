"Ювентус" установил рекорд Кубка Италии

В ответном матче 1/2 финала Кубка Италии "Ювентус" победил "Аталанту" (1:0) и завоевал путевку в финал.

Туринский клуб в 18-й раз в своей истории вышел в финал Кубка Италии и это является рекордным показателем.

Ранее "Юве" 12 раз становился обладателем трофея, что также является рекордом.

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