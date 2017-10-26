"Ювентус" установил рекорд Серии А

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"Ювентус" установил рекорд Серии АТуринский "Ювентус" установил новый рекорд Серии А результативности в стартовых десяти турах чемпионата.

Как информирует Football Italia, 31 забитый мяч "старой сеньорой" в текущем розыгрыше высшего дивизиона Италии являются рекордными для турнира, начиная с сезона 1951/1952.

Напомним, вчера "Ювентус" со счетом 4:1 разгромил СПАЛ. | soccernews.ru

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