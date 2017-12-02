"Ювентус" установил рекорд Серии А

В рамках 15-го тура Серии А "Ювентус" на выезде играет с "Наполи".

На 12-й минуте форвард "бьянконери" Гонсало Игуаин открыл счёт в матче.

Таким образом, туринская команда забила гол в 44-й игре чемпионата Италии подряд. Как сообщает Opta, это новый рекорд лиги.

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