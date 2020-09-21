"Ювентус" установил рекорд Серии А

Туринский "Ювентус" в очередной раз переписал историю чемпионата Италии, сообщает Opta.

По информации источника, "старая синьора" стала первой командой, стартовавшей в Серии А с победы в пяти сезонах подряд.

Напомним, что в воскресенье "Ювентус" разгромил "Сампдорию" со счётом 3:0 в 1-м туре Кальчо.

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