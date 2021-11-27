"Ювентус" уступил "Аталанте"

Теги ювентусаталанта

"Ювентус" уступил "Аталанте"Фото: твиттер "Аталанты"

В рамках 14-го тура итальянской Серии А "Ювентус" проиграл "Аталанте".

"Аталанта" все еще остается на четвертом месте, "Ювентус" идет восьмым.

"Ювентус" - "Аталанта" 0:1

Гол: Сапата, 28 - 0:1

"Ювентус": Шченсны, Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро, Маккенни (Кин, 64), Рабьо, Локателли, Куадрадо, Мората (Кайо Жорже, 85), Дибала, Кьеза (Бернардески, 46).

"Аталанта": Муссо, Дзаппакоста (Паломино, 71), Толои, Гимшити, Демирал, Мэле, де Рон, Фройлер, Малиновский (Копмейнерс, 87), Пессина (Пашалич, 59), Сапата.  

Читайте также: "Фиорентина" без Кокорина уступила "Эмполи". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Бавария" минимально переиграла "Арминию"

"Бавария" минимально переиграла "Арминию"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов