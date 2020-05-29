"Ювентус" утратил интерес к хавбеку "Барселоны" Артуру
Полузащитник "Барселоны" Артур больше не входит в список трансферных целей туринского "Ювентуса".
Ранее сообщалось, что "старая синьора" требует включить бразильца в сделку по Миралему Пьяничу, но за последнее время ситуация изменилась.
Итальянский гранд утратил интерес к Артуру и сосредоточился на кандидатурах Жоржиньо из "Челси" и Леандро Паредеса из ПСЖ.
23-летний хавбек выступает за "Барсу" с 2018 года. В текущем сезоне он забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 23 матчах. Рыночная стоимость игрока - 56 миллионов евро.
Не пропустите: Паредес рассказал о несостоявшемся переходе в "Ювентус" в 2011 году. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14