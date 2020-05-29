"Ювентус" утратил интерес к хавбеку "Барселоны" Артуру

Полузащитник "Барселоны" Артур больше не входит в список трансферных целей туринского "Ювентуса".

Ранее сообщалось, что "старая синьора" требует включить бразильца в сделку по Миралему Пьяничу, но за последнее время ситуация изменилась.

Итальянский гранд утратил интерес к Артуру и сосредоточился на кандидатурах Жоржиньо из "Челси" и Леандро Паредеса из ПСЖ.

23-летний хавбек выступает за "Барсу" с 2018 года. В текущем сезоне он забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 23 матчах. Рыночная стоимость игрока - 56 миллионов евро.

Не пропустите: Паредес рассказал о несостоявшемся переходе в "Ювентус" в 2011 году. | http://soccernews.ru