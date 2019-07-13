"Ювентус" утратил интерес к Погба

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"Ювентус" утратил интерес к Погба

Туринский "Ювентус" отказался от идеи вернуть полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, "старая синьора" больше не заинтересована в подписании центрального хавбека, поскольку ранее команду пополнили Аарон Рэмзи и Адриан Рабьо.

Руководство итальянского клуба связалось с агентом звёздного француза Мино Райолой, чтобы проинформировать его об изменении трансферных планов.

Напомним, что Погба выступал за "Ювентус" с 2012 по 2016 год, после чего ушёл в "МЮ" за 105 миллионов евро.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" поднял цену на Погба из-за Райолы. | http://soccernews.ru
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