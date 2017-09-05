Туринский "Ювентус" утвердил список потенциальных новичков команды на ближайшие трансферные окна, информирует Tuttosport.

Так, по сведениям издания, в него вошли: Хавьер Маскерано, Жерар Пике (оба - "Барселона"), Филипе Луис, Диего Годин ("Атлетико"), Педро ("Челси"), Маттео Дармиан, Антони Мартиаль (оба - "Манчестер "Юнайтед"), Серхио Агуэро ("Манчестер Сити") , Жан-Мишель Сери ("Ницца"), Адриен Рабьо, Лукас Моура, Анхель Ди Мария (ПСЖ) и Маттиа Перин ("Дженоа").