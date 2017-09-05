"Ювентус" утвердил список потенциальных новичков команды

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"Ювентус" утвердил список потенциальных новичков командыТуринский "Ювентус" утвердил список потенциальных новичков команды на ближайшие трансферные окна, информирует Tuttosport.

Так, по сведениям издания, в него вошли: Хавьер МаскераноЖерар Пике (оба - "Барселона"), Филипе Луис, Диего Годин ("Атлетико"), Педро ("Челси"), Маттео Дармиан, Антони Мартиаль (оба - "Манчестер "Юнайтед"), Серхио Агуэро ("Манчестер Сити"), Жан-Мишель Сери ("Ницца"), Адриен Рабьо, Лукас Моура, Анхель Ди Мария (ПСЖ) и Маттиа Перин ("Дженоа").

Напомним, "Ювентус" интересуется северокорейским форвардом| soccernews.ru

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