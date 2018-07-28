"Ювентус" увел у "Барселоны" перспективного нападающего

Форвард "Барселоны" Пабло Морено стал игроком "Ювентуса".

Как сообщает официальный сайт клуба, 16-летний игрок заключил со "старой синьорой" трехлетнее соглашение, по которому будет получать 500 тысяч евро в год. Сумма трансфера составила 1 миллион евро.

Морено находился в структуре "Барселоны" с 10 лет и за это время забил более 200 голов. Отметим, что в одном из сезонов Морено отметился 70 голами в 30 играх.

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