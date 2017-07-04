"Ювентус" увеличил предложение по Данило до 22 миллионов евро
"Ювентус" продолжает переговоры о покупке бразильского защитника "Реала" Данило, сообщает Football Italia.
По сведениям издания, туринский клуб увеличил предложение по трансферу игрока до 22 миллионов евро. Это предельная цена, которую "Юве" собирается заплатить за игрока, но "Реал" оценивает бразильца в 30 миллионов евро.
Стоит отметить, что 25-летний Данило перешел в "Реал" в 2015 году из "Порту" за 31,5 миллион евро.
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