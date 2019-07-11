"Ювентус" увеличил предложение по де Лигту

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"Ювентус" увеличил предложение по де Лигту

Туринский "Ювентус" не оставляет попыток купить защитника "Аякса" Маттейса де Лигта, сообщает De Telegraaf.

По сведениям издания, "старая синьора" увеличила своё первоначальное предложение (55+10) до 67 миллионов евро.

Однако голландский клуб требует за 19-летнего футболиста не менее 75 миллионов, поэтому сторонам ещё предстоит найти компромисс.

Напомним, что сам де Лигт уже согласовал с "Ювентусом" пятилетний контракт с зарплатой около 9 миллионов евро в год плюс бонусы.

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