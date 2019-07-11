"Ювентус" увеличил предложение по де Лигту
Туринский "Ювентус" не оставляет попыток купить защитника "Аякса" Маттейса де Лигта, сообщает De Telegraaf.
По сведениям издания, "старая синьора" увеличила своё первоначальное предложение (55+10) до 67 миллионов евро.
Однако голландский клуб требует за 19-летнего футболиста не менее 75 миллионов, поэтому сторонам ещё предстоит найти компромисс.
Напомним, что сам де Лигт уже согласовал с "Ювентусом" пятилетний контракт с зарплатой около 9 миллионов евро в год плюс бонусы.
Не пропустите: Клуб АПЛ хочет арендовать Игуаина. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Мусаев раскритиковал новый лимит на легионеров в РПЛ
-
Комбаров: "Каррера отправил Глушакова и Ещенко в дубль абсолютно не за лайк"
-
Лукаку озвучил руководству "Манчестер Юнайтед" решение о своём будущем
-
"Ювентус" увеличил предложение по де Лигту
-
"Манчестер Сити" интересуется лучшим игроком Кубка Америки-2019
-
Ещё один игрок "Зенита" может перейти в "Сочи"
-
Неймар не планирует делать официальных заявлений об уходе из ПСЖ
-
Комбаров: "Каррера первые полгода был вообще идеален, а потом ситуация поменялась"
-
"Наполи" и "Валенсия" могут совершить обмен нападающими
-
"Ростов" объявил о переходе форварда "Спартака"
-
Лэмпард прокомментировал свой дебют у руля "Челси"
-
"Атлетико" готовит предложение по лидеру "Аякса"
-
"Эвертон" включился в борьбу за Пепе
-
Смолов: "Вопросы о пененке в матче с Хорватией бесят больше, чем вопросы о Лопырёвой"
-
Джикия оценил готовность "Спартака" к новому сезону
-
"Реал" подписал брата "японского Месси"
-
4
Месси - лучший футболист года по версии ESPY
-
Новичок "Краснодара" сравнил чемпионаты России и Португалии
-
3
"Реал" готов продать троих игроков, чтобы купить Погба
-
"Барселона" отреагировала на слухи о кредите на трансфер Гризманна
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|90
|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17