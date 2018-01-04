"Ювентус" уверен в летнем трансфере Джана

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"Ювентус" уверен в летнем трансфере Джана

"Ювентус" начал переговоры с немецким полузащитником "Ливерпуля" Эмре Джаном, сообщает The Guardian.

По сведениям издания, итальянский клуб предложил футболисту пятилетнее соглашение с зарплатой в пять миллионов евро в год. Переход игрока может состояться летом, когда у него завершится контракт с "Ливерпулем".

Таким образом 23-летний Джан достанется "Ювентусу" бесплатно. Наставник "Юве" Массимилиано Аллегри заверил хавбека, что он получит место в основном составе. 

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