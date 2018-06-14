"Ювентус" уверен в трансфере португальского игрока

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"Ювентус" уверен в трансфере португальского игрока

"Ювентус" продолжает переговоры о покупке португальского защитника "Валенсии" Жоау Канселу, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, туринский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно, но пока что не может согласовать его трансфер. Впрочем, в Турине уверены в успешном завершении переговоров.

Напомним, что "Валенсия" оценивает 23-летнего Канселу в 40 миллионов евро и на него также претендуют "Интер" и "Вулверхэмптон".

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