"Ювентус" уверенно обыграл аутсайдера Серии А
Фото: инстаграм "Ювентуса"/Автор неизвестен
В матче 19-го тура чемпионата Италии "Ювентус" на своем поле обыграл "Кальяри" со счетом 2:0.
Победу туринскому клубу принесли голы Мойзе Кина и Федерико Бернардески.
"Ювентус", набрав 34 очка, вышел на пятое место в турнирной таблице Серии А. "Кальяри" с 10 очками остался в зоне вылета на 19-й позиции.
"Ювентус" – "Кальяри" - 2:0 (1:0)
Голы: Кин, 40 - 1:0, Бернардески, 83 - 2:0
"Ювентус": Шченсны, Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро, Рабьо (Маккенни, 46), Бентанкур, Артур (Локателли, 83), Куадрадо, Мората, Бернардески, Кин (Кулусевски, 72).
"Кальяри": Краньо, Белланова, Чеппителли, Дзаппа, Карбони, Ликояннис, Далберт (Кейта Бальде, 84), Дейола (Олива, 71), Грасси, Жоао Педро, Перейро (Паволетти, 64).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17