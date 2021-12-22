"Ювентус" уверенно обыграл аутсайдера Серии А

Фото: инстаграм "Ювентуса"/Автор неизвестен

В матче 19-го тура чемпионата Италии "Ювентус" на своем поле обыграл "Кальяри" со счетом 2:0.

Победу туринскому клубу принесли голы Мойзе Кина и Федерико Бернардески.

"Ювентус", набрав 34 очка, вышел на пятое место в турнирной таблице Серии А. "Кальяри" с 10 очками остался в зоне вылета на 19-й позиции.

"Ювентус" – "Кальяри" - 2:0 (1:0)

Голы: Кин, 40 - 1:0, Бернардески, 83 - 2:0

"Ювентус": Шченсны, Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро, Рабьо (Маккенни, 46), Бентанкур, Артур (Локателли, 83), Куадрадо, Мората, Бернардески, Кин (Кулусевски, 72).

"Кальяри": Краньо, Белланова, Чеппителли, Дзаппа, Карбони, Ликояннис, Далберт (Кейта Бальде, 84), Дейола (Олива, 71), Грасси, Жоао Педро, Перейро (Паволетти, 64).

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