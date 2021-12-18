"Ювентус" уверенно обыграл "Болонью" в Серии А
Фото: инстаграм "Ювентуса"/Автор неизвестен
В матче 18-го тура чемпионата Италии "Ювентус" на выезде обыграл "Болонью" со счетом 2:0.
Победу туринскому клубу принесли голы Альваро Мораты и Хуана Куадрадо.
"Ювентус", набрав 31 очко, вышел на шестое место в турнирной таблице Серии А. "Болонья" с 24 очками осталась на 10-й позиции.
"Болонья" – "Ювентус" - 0:2 (0:1)
Голы: Мората, 6 - 0:1, Куадрадо, 69 - 0:2
"Болонья": Скорупски, де Сильвестри (Ольсен, 46), Медель, Сумаоро, Теате, Хики (Виола, 85), Сориано (Сантандер, 85), Сванберг (Виньято, 79), Домингес, Арнаутович, Барроу (Сансоне, 79).
"Ювентус": Щесны, Бонуччи, де Лигт, Пеллегрини (Алекс Сандро, 61), Рабьо, Артур (Локателли, 61), Маккенни (Бентанкур, 72), Куадрадо, Мората (Кайо Жорже, 85), Бернардески, Кин (Кулусевски, 71).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17