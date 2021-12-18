"Ювентус" уверенно обыграл "Болонью" в Серии А

Фото: инстаграм "Ювентуса"/Автор неизвестен

В матче 18-го тура чемпионата Италии "Ювентус" на выезде обыграл "Болонью" со счетом 2:0.

Победу туринскому клубу принесли голы Альваро Мораты и Хуана Куадрадо.

"Ювентус", набрав 31 очко, вышел на шестое место в турнирной таблице Серии А. "Болонья" с 24 очками осталась на 10-й позиции.

"Болонья" – "Ювентус" - 0:2 (0:1)

Голы: Мората, 6 - 0:1, Куадрадо, 69 - 0:2

"Болонья": Скорупски, де Сильвестри (Ольсен, 46), Медель, Сумаоро, Теате, Хики (Виола, 85), Сориано (Сантандер, 85), Сванберг (Виньято, 79), Домингес, Арнаутович, Барроу (Сансоне, 79).

"Ювентус": Щесны, Бонуччи, де Лигт, Пеллегрини (Алекс Сандро, 61), Рабьо, Артур (Локателли, 61), Маккенни (Бентанкур, 72), Куадрадо, Мората (Кайо Жорже, 85), Бернардески, Кин (Кулусевски, 71).

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