"Ювентус" уверенно обыграл худшую команду Серии А
Фото: инстаграм "Ювентуса"/Автор неизвестен
В матче 15-го тура чемпионата Италии "Ювентус" на выезде обыграл "Салернитану" со счетом 2:0.
Победу туринскому клубу принесли голы Пауло Дибалы и Альваро Мораты.
"Ювентус", набрав 24 очка, занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А. "Салернитана" с 8 очками осталась на последнем, 20-м месте.
"Салернитана" – "Ювентус" - 0:2 (0:1)
Голы: Дибала, 21 - 0:1, Мората, 70 - 0:2
"Салернитана": Белец, Весели, Дьомбер, Гальоло, Раньери (Ярошиньски, 82), Дзортеа, Капецци (Ди Таккьо, 50), Кулибали, Кешрида (Скьявоне, 50), Нванкво (Джурич, 65), Бонаццоли (Вергани, 82).
"Ювентус": Щесны, Кьеллини, де Лигт, Пеллегрини (Алекс Сандро, 67), Локателли, Бентанкур, Кулусевски, Куадрадо, Дибала, Бернардески (Рабьо, 71), Кин (Мората, 67).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17