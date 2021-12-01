"Ювентус" уверенно обыграл худшую команду Серии А

Фото: инстаграм "Ювентуса"/Автор неизвестен

В матче 15-го тура чемпионата Италии "Ювентус" на выезде обыграл "Салернитану" со счетом 2:0.

Победу туринскому клубу принесли голы Пауло Дибалы и Альваро Мораты.

"Ювентус", набрав 24 очка, занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А. "Салернитана" с 8 очками осталась на последнем, 20-м месте.

"Салернитана" – "Ювентус" - 0:2 (0:1)

Голы: Дибала, 21 - 0:1, Мората, 70 - 0:2

"Салернитана": Белец, Весели, Дьомбер, Гальоло, Раньери (Ярошиньски, 82), Дзортеа, Капецци (Ди Таккьо, 50), Кулибали, Кешрида (Скьявоне, 50), Нванкво (Джурич, 65), Бонаццоли (Вергани, 82).

"Ювентус": Щесны, Кьеллини, де Лигт, Пеллегрини (Алекс Сандро, 67), Локателли, Бентанкур, Кулусевски, Куадрадо, Дибала, Бернардески (Рабьо, 71), Кин (Мората, 67).

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