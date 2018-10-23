"Ювентус" уверенно обыграл "Ман Юнайтед" на "Олд Траффорд"

В рамках вторничной программы третьего тура Лиги Чемпионов именно матч на "Олд Траффорд" выглядел наиболее интересным - статус команд даже с поправкой на нынешнее положение "красных дьяволов", что называется, обязывал. Противостояние "Манчестер Юнайтед" и "Ювентуса" - это классика Лиги Чемпионов, особенно тех самых "ламповых" розыгрышей в девяностых и двухтысячных, которые так любят вспоминать болельщики со стажем. А тут ещё и возвращение Криштиану Роналду на "Театр Мечты" дополняло картину настоящего топ-матча.

Жозе Моруинью выставил абсолютно прогнозируемый состав, который озвучивали все СМИ и болельщики ещё за несколько дней до игры, а вот Макс Аллегри удивил - определив в основу и Куадрадо, и Бентанкура, чья игра за туринцев вызывает у многих вопросы. Встреча началась с курьёзного эпизод: пока команды втягивались в игру, один из болельщиков рванул на поле и практически ворвался в штрафную гостей, на подступах к которой его таки выловили стюарды. Моуринью и Аллегри с юмором оценили эпизод, а их подопечные продолжили неспешную разведку.

Первую толковую атаку в матче провели гости. Куадрадо неплохо забросил мяч в центр штрафной с правого фланга, но Дибале попросту не хватило роста, чтобы расстрелять ворота (защитники потеряли Паоло). Хозяева ответили со стандарта, который заработал Погба: Мата вырезал кросс на Лукаку, тот выиграл воздух, но пробил не достаточно сильно - Щесны был начеку. А через минуту "Ювентус" открыл счёт. В ходе атаки Роналду оказался справа и почти от лицевой прострелил на Куадрадо, тому не дал пробить Линделёф, но тут как тут бы Дибала, который расстрелял ворота - 0:1!

"Ювентус" сразу попытался закрепить успех и вскоре после толковой комбинации на ударную позицию по месту право инсайда выскочил Канселу - португалец пробил неплохо, но Де Хеа сумел парировать мяч. Гости не форсировали ход событий, действуя размеренно и слаженно, а вот хозяева выглядели слишком инертно. Пока "Ювентус" спокойно поддавливал, у "Юнайтед" отсутствовала контригра.

Пока болельщики на трибунах ждали от команды Моуринью хоть каких-то действий в атаке, Де Хеа отразил перед собой удар Роналду со штрафного и не дрогнул после добивания Матюиди. Вскоре Дибала здорово крутил с левой в дальний угол - мяч прошёл рядом со штангой. Моуринью с хмурым выражением лица ждал перерыва, болельщики посвистывали - "Ювентус" полностью контролировал игру.

После перерыва скорости возросли. "Юнайтед", накаченный Жозе, пытался переломить ход встречи, но "Ювентус" не желал отдавать инициативу. Так, Роналду едва не удвоил преимущество гостей, когда получил мяч от Куадрадо и смачно пробил в верхний угол - Де Хеа вспомнил, что он не в сборной на ЧМ-2018, и совершил шикарный сейв!

"Ман Юнайтед" отвечал стандартами, однако подачи Маты никак не находили адресатов - гости не позволяли хозяевам напрягать своего голкипера, выигрывая верховую борьбу. С игры же у хозяев не было даже полумоментов - не хватало креатива полузащите, а Лукаку попросту не получал мяч. Тем временем туринцы активно играли на Роналду, понимая желание Криштиану проявить себя на "Олд Траффорд" - португалец регулярно держал защитников соперника в напряжении.

Время шло, ситуация на поле практически не менялась, когда хозяева чуть было не сравняли счет. Погба оказался с мячом у штрафной туринцев и технично пробил в нижний угол - "Ювентус" выручила штанга. Это был первый стоящий момент у "МЮ", а на табло горела 75 минута.

Усиливать атаку со скамейки Моуринью было некем, Жозе рассчитывал на тех, кто уже был на поле, но по-настоящему давить у "Юнайтед" не получалось. "Ювентус" за счёт замен сбивал темп игры и старался не садиться глубоко в оборону. На последней минуте основного времени хозяева наконец-то смогли провести выпад на скорости, Мартиаль с левого края бил в дальний угол, но Щесны всё видел и без проблем забрал мяч. На большее "Юнайтед" не сподобился.

Криштиану не забил бывшей команде, но его команда уверенно взяла три очка на "Олд Траффорд" и практически гарантировала себе первое место в группе.

"Манчестер Юнайтед" - "Ювентус" - 0:1

Голы: Дибала, 17 - 0:1

"Ман Юнайтед": Де Хеа - Янг, Линделёф, Смоллинг, Шоу - Погба, Матич - Рэшфорд, Мата, Мартиаль - Лукаку

"Ювентус": Щесны - Канселу (Д.Коста, 87), Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро - Матюиди, Бентанкур, Пьянич - Куадрадо (Барцальи, 81), Дибала (Бернардески, 78), Роналду

Предупреждения: Матюиди, 59, Янг, 77, Кьеллини, 83

Игорь Павелко | soccernews.ru

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