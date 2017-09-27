"Ювентус" уверенно обыграл "Олимпиакос"

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"Ювентус" уверенно обыграл "Олимпиакос"

В рамках 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов в группе D "Ювентус" одержал победу над "Олимпиакосом".

"Ювентус" – "Олимпиакос" 2:0

Голы: Игуаин, 69 - 1:0, Манджукич, 80 - 2:0

"Ювентус": Буффон, Кьеллини, Бардзальи, Алекс Сандро, Куадрадо (Игуаин, 60), Стураро (Бенатия, 81), Дуглас Коста (Бернардески, 84), Матюиди, Бентанкур, Дибала, Манджукич.

"Олимпиакос": Прото, Николау, Энгельс, Фигейраш, Кутрис, Оджиджа-Офоэ, Здьелар (Фортунис, 77), Пардо (Бен-Набуан, 72), Ромао, Себа, Эменике (Марин, 88).

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