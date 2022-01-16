"Ювентус" уверенно обыграл "Удинезе" в Серии А

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"Ювентус" уверенно обыграл "Удинезе" в Серии А

Фото:  инстаграм "Ювентуса"/Автор неизвестен

В матче 22-го тура чемпионата Италии "Ювентус" на своем поле обыграл "Удинезе" со счетом 2:0.

Победу туринскому клубу принесли голы Пауло Дибалы и Уэстона Маккенни.

"Ювентус", набрав 41 очко, занимает пятое место в турнирной таблице Серии А. "Удинезе" с 20 очками остался на 14-й позиции.

"Ювентус" – "Удинезе" - 2:0 (1:0)
Голы: Дибала, 19 - 1:0, Маккенни, 79 - 2:0

"Ювентус": Щесны, Ругани, де Лигт, Пеллегрини (Де Шильо, 57), Кулусевски (Бернардески, 46), Маккенни, Бентанкур (Рабьо, 82), Артур (Локателли, 46), Куадрадо, Дибала, Кин (Мората, 64).

"Удинезе": Паделли, Соппи (Саксесс, 81), Нюйтинк, Зегелар, Перес, Удоджи, Арслан (Самарджич, 85), Уолас (Яяло, 81), Макенго, Деулофеу (Пуссетто, 66), Бету.

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