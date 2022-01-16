"Ювентус" уверенно обыграл "Удинезе" в Серии А
Фото: инстаграм "Ювентуса"/Автор неизвестен
В матче 22-го тура чемпионата Италии "Ювентус" на своем поле обыграл "Удинезе" со счетом 2:0.
Победу туринскому клубу принесли голы Пауло Дибалы и Уэстона Маккенни.
"Ювентус", набрав 41 очко, занимает пятое место в турнирной таблице Серии А. "Удинезе" с 20 очками остался на 14-й позиции.
"Ювентус" – "Удинезе" - 2:0 (1:0)
Голы: Дибала, 19 - 1:0, Маккенни, 79 - 2:0
"Ювентус": Щесны, Ругани, де Лигт, Пеллегрини (Де Шильо, 57), Кулусевски (Бернардески, 46), Маккенни, Бентанкур (Рабьо, 82), Артур (Локателли, 46), Куадрадо, Дибала, Кин (Мората, 64).
"Удинезе": Паделли, Соппи (Саксесс, 81), Нюйтинк, Зегелар, Перес, Удоджи, Арслан (Самарджич, 85), Уолас (Яяло, 81), Макенго, Деулофеу (Пуссетто, 66), Бету.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17