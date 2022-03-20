"Ювентус" уверенно победил худшую команду Серии А
Фото: инстаграм "Ювентуса"/Автор неизвестен
В матче 30-го тура чемпионата Италии "Ювентус" на своем поле обыграл "Салернитану" со счетом 2:0.
Победу туринскому клубу принесли голы Пауло Дибалы и Душана Влаховича.
"Ювентус". набрав 59 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А. "Салернитана" с 16 очками осталась на последней, 20-й позиции.
"Ювентус" – "Салернитана" - 2:0 (2:0)
Голы: Дибала, 5 - 1:0, Влахович, 29 - 2:0
"Ювентус": Щесны, Де Шильо, Кьеллини (Ругани, 46), де Лигт, Пеллегрини, Куадрадо, Данило, Рабьо, Артур (Бернардески, 70), Дибала (Мората, 58), Влахович.
"Салернитана": Сепе, Маццокки, Фасио, Дьомбер, Руджери (Рибери, 69), Дзортеа, Перотти (Верди, 60), Радованович (Кулибали, 78), Кулибали (Эдерсон, 46), Джурич, Бонаццоли (Микаэл, 78).
Не пропустите: "Аякс" одержал феерическую победу над "Фейеноордом". | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
"Бетис" не смог победить "Сельту", "Вильярреал" проиграл "Кадису"
-
"Манчестер Сити" одержал яркую победу в Кубке Англии
-
Почеттино назвал причину позора ПСЖ в матче с "Монако"
-
"РБ Лейпциг" Тедеско не смог обыграть "Айнтрахт"
-
"Ренн" забил шесть голов "Метцу" и вышел на 2-е место в Лиге 1
-
"Лестер" справился с "Брентфордом" в АПЛ
-
"Ювентус" уверенно победил худшую команду Серии А
-
"Аякс" одержал феерическую победу над "Фейеноордом"
-
"Сочи" неожиданно проиграл "Крыльям Советов"
-
"Мальорка" проиграла в Барселоне
-
Мбаппе отреагировал на разгром ПСЖ в матче с "Монако"
-
"Кристал Пэлас" уничтожил "Эвертон" в Кубке Англии
-
Рюдигер может стать самым высокооплачиваемым защитником в истории
-
Березуцкий прокомментировал победу над "Рубином"
-
"Монако" разгромил ПСЖ
-
Слуцкий прокомментировал поражение от ЦСКА со счетом 1:6
-
Языджи стал рекордсменом РПЛ
-
"Краснодар" сыграл вничью с "Уфой"
-
ЦСКА уничтожил "Рубин" в РПЛ
-
Бывший игрок "Ливерпуля" назвал Роналду "величайшим футболистом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17