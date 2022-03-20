"Ювентус" уверенно победил худшую команду Серии А

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"Ювентус" уверенно победил худшую команду Серии А

Фото: инстаграм "Ювентуса"/Автор неизвестен

В матче 30-го тура чемпионата Италии "Ювентус" на своем поле обыграл "Салернитану" со счетом 2:0.

Победу туринскому клубу принесли голы Пауло Дибалы и Душана Влаховича.

"Ювентус". набрав 59 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А. "Салернитана" с 16 очками осталась на последней, 20-й позиции.

"Ювентус" – "Салернитана" - 2:0 (2:0)
Голы: Дибала, 5 - 1:0, Влахович, 29 - 2:0

"Ювентус": Щесны, Де Шильо, Кьеллини (Ругани, 46), де Лигт, Пеллегрини, Куадрадо, Данило, Рабьо, Артур (Бернардески, 70), Дибала (Мората, 58), Влахович.

"Салернитана": Сепе, Маццокки, Фасио, Дьомбер, Руджери (Рибери, 69), Дзортеа, Перотти (Верди, 60), Радованович (Кулибали, 78), Кулибали (Эдерсон, 46), Джурич, Бонаццоли (Микаэл, 78).

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