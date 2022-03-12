"Ювентус" уверенно победил "Сампдорию" и приблизился к лидерам Серии А
Фото: инстаграм "Ювентуса"\Автор неизвестен
В матче 29-го тура чемпионата Италии туринский "Ювентус" на выезде обыграл генуэзскую "Сампдорию" со счетом 3:1.
Победу туринцам принесли дубль Альваро Мораты и автогол Майи Йошиды. В составе хозяев отличился Абдельхамид Сабири.
"Ювентус", набрав 56 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А. От лидирующего "Милана" клуб отстает на четыре очка. "Сампдория" с 26 очками осталась на 16-й позиции.
"Сампдория" - "Ювентус" - 1:3 (0:2)
Голы: Йошида, 23 (автогол) - 0:1, Мората, 34 - 0:2, Сабири, 85 - 1:2, Мората, 88 - 1:3
"Ювентус": Щесны, Данило, де Лигт, Ругани, Пеллегрини, Артур, Локателли, Рабио, Куадрадо, Мората, Кин (Влахович, 65).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17