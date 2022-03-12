"Ювентус" уверенно победил "Сампдорию" и приблизился к лидерам Серии А

Фото: инстаграм "Ювентуса"\Автор неизвестен

В матче 29-го тура чемпионата Италии туринский "Ювентус" на выезде обыграл генуэзскую "Сампдорию" со счетом 3:1.

Победу туринцам принесли дубль Альваро Мораты и автогол Майи Йошиды. В составе хозяев отличился Абдельхамид Сабири.

"Ювентус", набрав 56 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А. От лидирующего "Милана" клуб отстает на четыре очка. "Сампдория" с 26 очками осталась на 16-й позиции.

"Сампдория" - "Ювентус" - 1:3 (0:2)

Голы: Йошида, 23 (автогол) - 0:1, Мората, 34 - 0:2, Сабири, 85 - 1:2, Мората, 88 - 1:3

"Ювентус": Щесны, Данило, де Лигт, Ругани, Пеллегрини, Артур, Локателли, Рабио, Куадрадо, Мората, Кин (Влахович, 65).

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