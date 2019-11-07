"Ювентус" в 30-й раз проиграл в суде дело о чемпионстве "Интера" в сезоне-2005/06
Суд в 30-й раз отклонил иск "Ювентуса" против Федерации футбола Италии, "Интера" и итальянского Олимпийского комитета по делу о чемпионском титуле "Интера" в сезоне-2005/06, сообщает Bleacher Report.
По сведениям издания, туринскому клубу придется оплатить судебные издержки в размере 10 тысяч евро.
Напомним, что "Ювентус" был лишен чемпионских титулов в сезонах 2005/06 и 2006/07 из-за махинаций, связанных с подкупом арбитров. В первом случае чемпионом признали "Интер", а по второму сезону было решено оставить чемпионский титул вакантным.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|11
|29
|2
|Интер Милан
|11
|28
|3
|Рома
|11
|22
|4
|Лацио
|11
|21
|5
|Аталанта
|11
|21
|6
|Кальяри
|11
|21
|7
|Наполи
|11
|18
|8
|Фиорентина
|11
|16
|9
|Хеллас Верона
|11
|15
|10
|Парма
|11
|14
|11
|Милан
|11
|13
|12
|Удинезе
|11
|13
|13
|Болонья
|11
|12
|14
|Торино
|11
|11
|15
|Сассуоло
|10
|10
|16
|Лечче
|11
|10
|17
|Дженоа
|11
|8
|18
|Сампдория
|11
|8
|19
|Брешия
|10
|7
|20
|СПАЛ
|11
|7