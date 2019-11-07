"Ювентус" в 30-й раз проиграл в суде дело о чемпионстве "Интера" в сезоне-2005/06

Суд в 30-й раз отклонил иск "Ювентуса" против Федерации футбола Италии, "Интера" и итальянского Олимпийского комитета по делу о чемпионском титуле "Интера" в сезоне-2005/06, сообщает Bleacher Report.

По сведениям издания, туринскому клубу придется оплатить судебные издержки в размере 10 тысяч евро.

Напомним, что "Ювентус" был лишен чемпионских титулов в сезонах 2005/06 и 2006/07 из-за махинаций, связанных с подкупом арбитров. В первом случае чемпионом признали "Интер", а по второму сезону было решено оставить чемпионский титул вакантным.

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