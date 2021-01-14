"Ювентус" в дополнительное время обыграл "Дженоа" и добыл путевку в 1/4 финала Кубка Италии

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"Ювентус" в дополнительное время обыграл "Дженоа" и добыл путевку в 1/4 финала Кубка Италии

В рамках 1/8 финала Кубка Италии "Ювентус" в дополнительное время дожал "Дженоа".

Отметим, что в четвертьфинале турнира туринцы сыграют против победителя пары "Сассуоло" - СПАЛ.

"Ювентус" - "Дженоа" 3:2

Голы: Кулусевски, 2 - 1:0, Мората, 23 - 2:0, Чиборра, 28 - 2:1, Мелегони, 74 - 2:2, Рафья, 104 - 3:2

"Ювентус": Буффон, Кьеллини (Бонуччи, 65), Дрэгушин, Демирал (Данило, 65), Уэсли (Роналду, 88), Артур, Бентанкур (Рабьо, 46), Кулусевски, Портанова (Рафья, 77), Бернардески, Мората.

"Дженоа": Палеари, Гильоне, Гольданига, Бани, Чиборра (Эбонг, 112), Ровелла, Мелегони (Радованович, 105), Пьяца, Лерагер, Думбрэвану (Малес, 97), Скамакка.

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