"Ювентус" в дополнительное время обыграл "Дженоа" и добыл путевку в 1/4 финала Кубка Италии
В рамках 1/8 финала Кубка Италии "Ювентус" в дополнительное время дожал "Дженоа".
Отметим, что в четвертьфинале турнира туринцы сыграют против победителя пары "Сассуоло" - СПАЛ.
"Ювентус" - "Дженоа" 3:2
Голы: Кулусевски, 2 - 1:0, Мората, 23 - 2:0, Чиборра, 28 - 2:1, Мелегони, 74 - 2:2, Рафья, 104 - 3:2
"Ювентус": Буффон, Кьеллини (Бонуччи, 65), Дрэгушин, Демирал (Данило, 65), Уэсли (Роналду, 88), Артур, Бентанкур (Рабьо, 46), Кулусевски, Портанова (Рафья, 77), Бернардески, Мората.
"Дженоа": Палеари, Гильоне, Гольданига, Бани, Чиборра (Эбонг, 112), Ровелла, Мелегони (Радованович, 105), Пьяца, Лерагер, Думбрэвану (Малес, 97), Скамакка.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17